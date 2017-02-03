Вокалистов Приморья приглашают принять участие в конкурсе

«Голоса Приморья»

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

XXV Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса Приморья» пройдет в Приморье с 17 по 19 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

К участию в юбилейном Дальневосточном конкурсе приглашаются солисты-вокалисты и вокальные ансамбли – дуэты, трио и т.д. – не более 12 человек. Возрастные категории: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет, 18-25лет, 26-35 лет, 36 лет и старше. Музыкальное состязание состоится по трем номинациям: академическое пение, народное пение, эстрадное пение. Участники вокальных ансамблей и солисты имеют право участвовать в нескольких номинациях.

Для участия в конкурсе солистам и вокальным ансамблям необходимо подготовить по одному произведению. По требованию членов жюри участники должны быть готовы исполнить второе произведение. Продолжительность одного произведения не должна превышать четырех минут. Участник -– вокалист может пригласить вспомогательный состав – бэк-вокал, шоу-балет. Конкурсные выступления проводятся (согласно заранее составленного графика) в сопровождении фонограммы «минус один».

Конкурс пройдет 17 – 18 марта во Владивостоке, на сцене Дворца культуры железнодорожников. 19 марта на сцене Концертного зала Приморской краевой Филармонии состоится гала-концерт победителей.

Выступление участников конкурса будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли известные деятели культуры и искусства. Решение жюри является обязательным и пересмотру не подлежит. Критериями оценка стали вокальное мастерство, уровень художественного исполнения, артистизм, соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, качество музыкального сопровождения и сценический костюм.

По результатам конкурсных выступлений участники будут удостоены звания «Лауреат» и «Дипломант» в каждой номинации и возрастной категории, вручаются специальные дипломы и призы. Высшая награда Дальневосточного конкурса: Гран-при. Оргкомитет может учредить дополнительные призовые номинации.

Анкету – заявку на участие в конкурсе «Голоса Приморья» необходимо отправить до 2 марта в адрес Оргкомитета: 690091, г. Владивосток – 91, ул. Пушкинская, 25, ПКЦНК, («Голоса Приморья») или передать по тел./факсу: 8 (423) 226-10-78, по e-mail: pkcnk_isakova@mail.ru.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (423) 226-10-78, 226-56-46, 8-914-675-77-85 (Исакова Зоя Владимировна).

Отметим, традиционный конкурс вокалистов "Голоса Приморья" проходит каждый год в марте. В этом году ройдёт юбилейный, 25-й конкурс.