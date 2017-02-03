Рецидивист грабил сотрудников транспортных предприятий в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В ходе розыска сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержан 30-летний ранее судимый местный житель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что злоумышленник похищал из раздевалок и комнат отдыха личные вещи работников транспортных предприятий, а именно кошельки, сумки, сотовые телефоны, денежные средства, банковские карты. Общая сумма ущерба составила порядка 37 тысяч рублей.

Как пояснили задержанный, чужое имущество он похищал с целью получения денежных средств от его продажи.

Похищенные вещи возвращены владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.