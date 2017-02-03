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Во Владивостоке пройдут открытые лыжные соревнования

"Юный лыжник-2017"
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 5 февраля, на территории Центра зимнего отдыха «Комета»пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам «Юный лыжник 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА "Спортприморье".

К участию приглашаются воспитанники школ, учреждений дополнительного образования, ДЮСШ, ЦСП, КФК, спортивных и детских клубов, коллективов физкультуры г. Владивостока и Приморского края, а также все желающие.

Соревнования будут проходить в следующих возрастных группах – мальчики и девочки (2009 г.р. и младше), юноши и девушки (2002-2007 гг.р.), юниоры и юниорки (16-17 лет).

Победителей и призеров в личном зачете в каждой возрастной группе наградят медалями и грамотами, а так же ценными призами.

Программа соревнований, 5 февраля:

  • 09.00-11.00 - Регистрация участников, получение номеров, страховка.
  • 11.00-11.15 - Торжественное открытие соревнований.
  • 11.30 - Сбор первого забега. Интервальный старт (интервал 30 сек).
  • 11.45 - Старт 1-го забега, мальчики, девочки, дистанция 500 м, свободный стиль.
  • 12.15 - Старт 2-го забега, юноши, девушки, дистанция 1000 м, свободный стиль.
  • 13.00 - Старт 3-го забега, юноши, девушки, дистанция 2000 м, свободный стиль.
  • 13.45 - Старт 4-го забега, юниоры, юниорки, дистанция 3000 м, свободный стиль.
  • 14.30 - Церемония награждения победителей и призеров, церемония закрытия.

Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 4 февраля 2016 г. по Whats App +79644441188 или на сайт http://orgeo.ru/event/3883

Комиссия по допуску участников работает с 25 января по 4 февраля с 10.00 до 19.00 в помещении проката беговых лыж в ЦЗО «Комета».

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