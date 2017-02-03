В Приморье сгорела деревянная постройка

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

2 февраля в 22:47 на пульт пожарно-спасательной службы Михайловского муниципального района поступило сообщение о возгорании сарая, расположенного в селе Кремово на улице Луговая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прибыв по указанному адресу спустя 5 минут, огнеборцы приступили к тушению.

В 23:00 пожар был локализован, а в 23:35 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания будут установлены специалистами.