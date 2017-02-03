Жительница Приморья присвоила себе деньги, предназначавшиеся пострадавшим от тайфуна Лайонрок

Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Следственным подразделением отдела МВД России по Чугуевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостока.

Сотрудник отделения связи присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты компенсации пострадавшим от наводнения в результате тайфуна. Используя свое служебное положение, подозреваемая расписалась в ведомостях о получении денежных средств. От действий злоумышленницы пострадали семь жителей Чугуевского района. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей. В отделе полиции 47-летняя женщина дала признательные показания.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

УФПС Приморского края сообщает, что к сотруднику применены меры дисциплинарного воздействия, в ближайшее время он будет уволен. В настоящее время проводится следственная проверка выплатных документов, по итогам которой обязанности перед клиентами будут выполнены в полном объеме.