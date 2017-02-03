В Приморье произошел пожар

Причины возгорания выясняются

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Днём, 2 февраля в 14:25 в пожарно-спасательную службу города Артём поступила информация о пожаре на летней кухне, расположенной на улице 40 лет Октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В помещении горела стена.

В 14.31 пожар был локализован, а в 14.59 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 5 кв. м. При тушении пожара были задействованы 6 человек личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет.