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Деятельность 39 наркопритонов пресечена в Приморье

В суд направлено 42 уголовных дела
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году на территории Приморского края сотрудниками полиции выявлено 39 притонов для потребления наркотических средств и психоактивных веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку. Окончено расследованием и направлено в суд 42 уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Отметим, выявление и пресечение фактов организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является одним из важных направлений деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

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