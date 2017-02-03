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Общество

Более центнера подозрительной рыбы изъято во Владивостоке

Продукция потенциально небезопасная
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

На популярной у владивостокцев оптово-розничной торговой базе обнаружили 145 килограммов рыбной продукции сомнительного качества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморское теруправление рыболовства. 

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности, сотрудники отдела полиции №3 Управления МВД России по городу Владивостоку и инспекторы Россельхознадзора в одном из рыбных павильонов обнаружили продукцию неустановленного качества и безопасности, которая может представлять реальную угрозу здоровью покупателей.

Куски рыбы были упакованы в белые пропиленовые мешки с нанесенными вручную надписями черного цвета, о том, что это рыба. По внешнему виду рыбопродукция напоминала белорыбицу – палтус, треску и прочее, но каких именно пород рыба, - понять было очень сложно. Маркировка изготовителя на мешках отсутствовала, как и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие, что эта продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу и не таит в себе угрозы для здоровья потребителей. Всего было обнаружено 7 мешков весом 145 килограммов.

Сразу же после обнаружения потенциально небезопасная рыбопродукция была изъята и помещена на изолированное хранение. По результатам административного производства компания-продавец признана виновной в нарушении требований ветеринарного законодательства. Сомнительную продукцию предписано утилизировать либо уничтожить.

Стоить отметить, что именно эта оптово-розничная торговая база не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных и надзорных органов. Так, в 2015 и 2016 годах на территории базы фиксировались случаи реализации крупных партий некачественной и опасной для здоровья икры. Проведенные тогда Приморской межобластной ветеринарной лабораторией исследования показали, что в 1,8 тонны соленой икры минтая и нерки бактериальная обсемененность была превышена в 30 раз, присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Также из продажи неоднократно исключались партии краба, лососёвой икры, креветки с многократными превышениями бактериальной обсемененности, ртути, кишечной палочкой.

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