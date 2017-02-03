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Политика и экономика

"Лайонрок" подорвал самообеспечение колоний в Приморье в 2016 году

Тем не менее, продукты питания успешно производятся для внутренних нужд исправительной системы края
Фото: Дарья Иванова, РИА VladNews Фото: Дарья Иванова, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В 2016 году  колонии Приморья обеспечили 54% продуктов питания для внутренних нужд исправительной системы региона. Об этом журналистам рассказал начальник ГУФСИН региона Олег Симченков, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как он отметил, собственное производство продуктов питания - это не только удовлетворение внутренних нужд ФСИН, но и еще и шаг на пути к импортозамещению, и шаг достаточно успешный. Например, в ИК-41 налажено производство маргарина и сосисок

В планах приморского ГУФСИН - выращивание сои, зерновых, комбикормов для внутренних нужд системы, а потом - и для народного хозяйства, отметил Олег Симченков.

Вместе с тем, отметил начальник приморского ГУФСИН, тайфун "Лайонрок", который прошел по краю в конце августа 2016 года, полностью смыл урожай в колонии-поселении № 37 в Октябрьском районе. Стихия также навредила урожаю и многих других колоний в Чугуевском, Октябрьском и других районах края: пропал труд многих людей.

Таким образом, несмотря на увеличение числа работающих на земле заключенных в 2016 году, ГУФСИН Приморья все же пришлось закупать овощи.

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