Уловки мошенников: как обманывают пенсионеров в Приморье

Роковой звонок

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Полицейская статистика утверждает, что каждый год жертвами мошенников становятся десятки тысяч пожилых людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Казалось бы, пенсионеры имеют за плечами огромный опыт: они прошли ваучерную приватизацию, систему Мавроди. Однако когда дело касается близкого человека, то наши родители теряют контроль над разумом и наступают на всем известные грабли.