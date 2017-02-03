Полицейская статистика утверждает, что каждый год жертвами мошенников становятся десятки тысяч пожилых людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Казалось бы, пенсионеры имеют за плечами огромный опыт: они прошли ваучерную приватизацию, систему Мавроди. Однако когда дело касается близкого человека, то наши родители теряют контроль над разумом и наступают на всем известные грабли.
Уловки мошенников: как обманывают пенсионеров в Приморье
Роковой звонокВладивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.
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