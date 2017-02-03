Новости спорта

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Пловцы Приморского края начали борьбу в рамках летней спартакиады учащихся России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Традиционное мероприятие пройдет по всей стране уже в 8 раз. Юные представители всех основных летних видов спорта будут встречаться в течение почти полугода, поэтому, чтобы, так сказать, не затягивать, первые этапы спартакиады приходится проводить уже в середине зимы.