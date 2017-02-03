В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси 14:45, 03 февраля В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси (Видео)
Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini 13:34, 03 февраля Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini
За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий 13:32, 03 февраля За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 03 пятница
14:48
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
14:48
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
14:47
Ученым удалось раскрыть секрет вечной молодости людей
14:45
В Приморье микроавтобус протаранил автомобиль такси Видео
14:34
Юрий Трутнев лично проинспектировал работу по предоставлению дальневосточного гектара
14:23
Уловки мошенников: как обманывают пенсионеров в Приморье Видео
14:18
Владивосток напишет Тотальный диктант 8 апреля
14:07
Диагностировать онкологию можно будет в рамках декады по борьбе с онкозаболеваниями во Владивостоке
13:54
Приморец избил малолетнего ребенка своей сожительницы
13:49
Владельцам "дальневосточных гектаров" обещают льготные кредиты под 8%
13:45
Наркоман из Владивостока, приобщив к «синтетике» несовершеннолетнюю, изнасиловал ее
13:43
Пловцы Приморского края начали борьбу в рамках летней спартакиады учащихся России Видео
13:39
Приморские кудоисты готовятся к Кубку мира в тренировочном центре в Подмосковье
13:34
Житель Владивостока стал счастливым обладателем Lamborghini
13:32
За сутки во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
13:30
ВГУЭСу не дают достроить дом для преподавателей Фото
13:29
В Уссурийске горит частный дом Видео
13:28
Возле брошенного судна Еруслан спасено обездвиженное животное Фото и Видео
13:17
Попытка приморца освободиться из колонии досрочно обернулась еще один уголовным делом
13:16
Развитие ДВ-гектара: Валентин Тимаков на следующей неделе приедет во Владивосток
13:15
Константин Цыбко: Инфраструктуру создадут только для освоенных "дальневосточных гектаров"
13:06
Приморец пытался передать осужденному конфеты, начиненные наркотиками
13:05
​Приморские "фронтовики" высказали претензии губернатору Миклушевскому
13:02
Телефоны и планшеты не влияют на успеваемость детей, - ученые
12:56
Вокалистов Приморья приглашают принять участие в конкурсе
12:45
На дальневосточный гектар претендуют все россияне
12:34
Во Владивостоке пройдут открытые лыжные соревнования
12:32
​Дмитрий Сулеев: Детская площадка на Бестужева появится вовремя Эксклюзив
12:29
Спортсмены из Приморья стали вторыми на первенстве России среди юношей и девушек в помещении Фото
12:23
В Приморье сгорела деревянная постройка
12:14
Владимир Путин продолжает "трясти" МЧС
12:12
Жительница Приморья присвоила себе деньги, предназначавшиеся пострадавшим от тайфуна Лайонрок
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
8 канал

Пловцы Приморского края начали борьбу в рамках летней спартакиады учащихся России

Новости спорта
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Пловцы Приморского края начали борьбу в рамках летней спартакиады учащихся России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Традиционное мероприятие пройдет по всей стране уже в 8 раз. Юные представители всех основных летних видов спорта будут встречаться в течение почти полугода, поэтому, чтобы, так сказать, не затягивать, первые этапы спартакиады приходится проводить уже в середине зимы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Клинические психологи во Владивостоке: «Подростковый кризис выходит за рамки»
11:39, 03 февраля 2017 Клинические психологи во Владивостоке: «Подростковый кризис выходит за рамки»

В скором времени педагоги сами смогут распознавать детей, склонных к суициду

Жители Приморья получили Дальневосточный гектар
14:12, 02 февраля 2017 Жители Приморья получили Дальневосточный гектар

​1 февраля стартовал второй этап реализации госпрограммы

Карты моря из дерева создают во Владивостоке
13:01, 02 февраля 2017 Карты моря из дерева создают во Владивостоке

Сувениры, которые отображают глубины акваторий и прописывая все необходимые обозначения

Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал!
11:06, 02 февраля 2017 Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал!

Штрафные санкции начали действовать с января 2017 года

Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?»
15:21, 01 февраля 2017 Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?»

Синоптики прогнозируют нулевую вероятность выпадения осадков на ближайшие пять дней

Группа «Пазарх» привезла во Владивосток выставку
13:17, 01 февраля 2017 Группа «Пазарх» привезла во Владивосток выставку

Работы с загадками и тайным смыслом

Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников
11:11, 01 февраля 2017 Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников

Новости спорта