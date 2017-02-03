"Адмирал" проиграл "Сибири"

Счет - 5:1

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Матч с прямым конкурентом за место в восьмерке плей-офф проиграл ХК "Адмирал", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба.

К сожалению, на супербой с сибиряками «Адмирал» лишился целого ряда ведущих игроков – капитана Бартулиса, защитников Морррисонна и Мнацяна, нападающих Казакова и Барбашёва. Радостной новостью было лишь возвращение Ткачёва. В связи с этими обстоятельствами все тройки (кроме первой) и пары предстали в новом виде.

«Сибирь» забила в первой же смене, оглушив приморцев: Бобков неудачно отбил шайбу перед собой, и Санников сыграл на добивании – 1:0. После гола кипящий аншлагом и топотом стадион продолжил гнать своих вперед, однако «моряки» выровняли игру. Дважды мы играли в большинстве – увы, серьезно побеспокоить Тэйлора не удалось. Начало второго снова оказалось для «адмиральцев» неудачным. Выстояв в меньшинстве, пропустили: Глухов подставил клюшку под бросок Соколова – 2:0. Дальше – сплошные испытания: три раза отбивались вчетвером, один раз героически втроем. Выстояли и… пропустили в равных составах. Окулов метнул в девятку со среднего пятака – 3:0. Забили «моряки» неожиданно: Тэйлор споткнулся за своими воротами, потерял шайбу, а Алексеев тут как тут – 3:1. В заключительной трети приморцы добавили в старании и страсти, но до явных угроз дело не доводили. На экваторе же опять отличились новосибирцы: Глухов реализовал выход один на один. После девятиминутного видеопросмотра судьи гол засчитали – 4:1.

Пятый гол сибиряки забили в большинстве - 5:1.