Во Владивостоке из окна выпал мужчина 11:27, 03 февраля Во Владивостоке из окна выпал мужчина
11:08, 03 февраля "Лайонрок" подорвал самообеспечение колоний в Приморье в 2016 году (Видео)
11:03, 03 февраля "Адмирал" проиграл "Сибири"
Новостная лента
Февраль, 03 пятница
11:28
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:28
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
11:27
Во Владивостоке из окна выпал мужчина
11:25
Более центнера подозрительной рыбы изъято во Владивостоке
11:14
Россельхознадзор: ввоз говядины из Новой Зеландии запрещен
11:08
"Лайонрок" подорвал самообеспечение колоний в Приморье в 2016 году Видео
11:03
"Адмирал" проиграл "Сибири"
10:52
Лисы на острове Русский выходят к людям Видео
10:41
Доллар снова понижает позиции Эксклюзив
10:33
Немецкий художник Фабиан Кнехт представил свои работы во Владивостоке Фото
10:30
10 пожаров зафиксировано в Приморье
10:19
Владивостокцы увидят выставку кинетического искусства первыми в стране Фото
10:02
Владивостокская автоледи пострадала в ДТП Эксклюзив
09:52
Итоги журналистского конкурса «СМИ против коррупции» подведут в Приморье на Медиасаммите
09:49
Мародеры начали распиливать корабль Yeruslan
09:41
День святого Валентина: способы разнообразить праздник
09:27
Пенсионерка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
09:19
СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Дальнегорска
09:15
Московские авиарейсы задерживают в аэропорту Владивостока
09:09
Гороскоп на 3 февраля
09:05
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
08:47
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 февраля Адреса
08:30
В пятницу, 3 февраля, температура воздуха составит до -10 °C
06:59
На сколько подорожают билеты РЖД в 2017 году
05:21
Дефицит риса в России 2017: Минсельхоз РФ дал свою оценку сообщениям о нехватке риса
04:47
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: свежие новости
03:42
Иномарка протаранила автомобиль «скорой помощи» в Челябинске Видео
02:17
Девушка заманила бывшего жениха в постель и отрезала ему половой орган‍ в Индии
01:24
В московском метро‍ одна пассажирка покусала другую
00:01
В Новой Москве на Варшавском шоссе в ДТП погибли девять человек
Февраль, 02 четверг
23:43
Средняя пенсия выросла на 703 рубля с 1 февраля 2017 года
22:03
Во Владивостоке построено 5 домов для переселения жителей из аварийных бараков Фото и Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

"Адмирал" проиграл "Сибири"

Счет - 5:1
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Матч с прямым конкурентом за место в восьмерке плей-офф проиграл ХК "Адмирал", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба. 

К сожалению, на супербой с сибиряками «Адмирал» лишился целого ряда ведущих игроков – капитана Бартулиса, защитников Морррисонна и Мнацяна, нападающих Казакова и Барбашёва. Радостной новостью было лишь возвращение Ткачёва. В связи с этими обстоятельствами все тройки (кроме первой) и пары предстали в новом виде.

«Сибирь» забила в первой же смене, оглушив приморцев: Бобков неудачно отбил шайбу перед собой, и Санников сыграл на добивании – 1:0. После гола кипящий аншлагом и топотом стадион продолжил гнать своих вперед, однако «моряки» выровняли игру. Дважды мы играли в большинстве – увы, серьезно побеспокоить Тэйлора не удалось. Начало второго снова оказалось для «адмиральцев» неудачным. Выстояв в меньшинстве, пропустили: Глухов подставил клюшку под бросок Соколова – 2:0. Дальше – сплошные испытания: три раза отбивались вчетвером, один раз героически втроем. Выстояли и… пропустили в равных составах. Окулов метнул в девятку со среднего пятака – 3:0. Забили «моряки» неожиданно: Тэйлор споткнулся за своими воротами, потерял шайбу, а Алексеев тут как тут – 3:1. В заключительной трети приморцы добавили в старании и страсти, но до явных угроз дело не доводили. На экваторе же опять отличились новосибирцы: Глухов реализовал выход один на один. После девятиминутного видеопросмотра судьи гол засчитали – 4:1.

Пятый гол сибиряки забили в большинстве - 5:1. 

 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В воскресенье определятся чемпионы по дворовому хоккею
21:20, 02 февраля 2017 В воскресенье определятся чемпионы по дворовому хоккею

В субботу состоится полуфинал

Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную
16:39, 02 февраля 2017 Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную

Хоккеисты примут участие в розыгрыше Кубка Словении

Во Владивостоке пройдет открытый Кубок города по пейнтболу
14:23, 02 февраля 2017 Во Владивостоке пройдет открытый Кубок города по пейнтболу

Соревнования состоятся 4 февраля

Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей
18:22, 01 февраля 2017 Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей

Начало соревнований 4 февраля в 12 часов

Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо
17:11, 01 февраля 2017 Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо

Приняли участие 152 спортсмена

Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте
15:35, 01 февраля 2017 Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте

Организаторы планируют до конца апреля провести еще пять районных соревнований

«Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»
11:08, 01 февраля 2017 «Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»

Матч утерянных возможностей