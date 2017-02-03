Лисы на острове Русский выходят к людям

Животные ищут еду

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Смелые животныt выходят к людям в поисках пищи, сообщает РИА VladNews.

Житель Владивостока успел заснять на камеру мобильного телефона лису, которая вышла к людям в поисках пропитания. Все случилось в районе бухты Новик, остров Русский. Судя по всему, мужчина, подкармливающий хищницу, находился на рыбалке. Рыжая красавица "выпрашивала" у приморца печенье. Сначала животное с опаской озиралось по сторонам, но потом, поняв, что опасности нет, приблизилась в поисках угощения.

В популярной соцсети видео моментально получило самые позитивные отзывы. Кто-то шутливо написал, что лисица вышла рыбу ловить на хвост, "как волк в сказке учил: ловись рыбка большая и маленькая".