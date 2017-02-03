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Клинические психологи во Владивостоке: «Подростковый кризис выходит за рамки»

В скором времени педагоги сами смогут распознавать детей, склонных к суициду
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

За обучение учителей в школах возьмутся клинические психологи и психиатры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На согласование в Минздрав отправлен проект программы, которая поможет педагогам распознать детей, склонных к суициду. По словам главного психиатра страны, Зураба Кекелидзе, уже решено, что на обучение педагогов будет отведено 72 академических часа. А затем новый предмет в рамках повышения квалификации учителя будут проходить каждые пять лет. Но будет ли такая мера эффективна? Этим вопросом задались представители психологического сообщества. Ведь чтобы стать клиническим психологом, нужно проучиться 5,5 лет.

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