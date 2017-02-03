За обучение учителей в школах возьмутся клинические психологи и психиатры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. На согласование в Минздрав отправлен проект программы, которая поможет педагогам распознать детей, склонных к суициду. По словам главного психиатра страны, Зураба Кекелидзе, уже решено, что на обучение педагогов будет отведено 72 академических часа. А затем новый предмет в рамках повышения квалификации учителя будут проходить каждые пять лет. Но будет ли такая мера эффективна? Этим вопросом задались представители психологического сообщества. Ведь чтобы стать клиническим психологом, нужно проучиться 5,5 лет.
Клинические психологи во Владивостоке: «Подростковый кризис выходит за рамки»
В скором времени педагоги сами смогут распознавать детей, склонных к суицидуВладивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.
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