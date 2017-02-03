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Немецкий художник Фабиан Кнехт представил свои работы во Владивостоке

Экспозиция будет доступна до 26 февраля
Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря» состоялось открытие персональной выставки художника из Берлина Фабиана Кнехта под названием «Zerbrechung», сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Все работы объединяет настроение разрушить авторитет и статус», - коротко представил свое творчество Фабиан Кнехт.

Всего было представлено девять экспозиций. Одна из работ была сделана из дорожного леера, найденного во Владивостоке, который спас людские жизни, не дав упасть транспортному средству в обрыв.

Не менее интересным было 4 минутное видео под названием «Разжигание», на котором художник инсценировал поджог на крыше музея современного искусства в Загребе и посмотрел на реакцию проходящих мимо людей. Они звонили в службы спасения, выкладывали фотографии инцидента в социальных сетях и внимательно следили за происходящим. Таким образом искусство оказалось на улице без предупреждения.

«Фабиан не тот художник, который конструирует новое, он пытается разорвать наши привычные стереотипы, которые не позволяют нам выбраться из круга восприятия замаливающее наш взгляд на вещи»,- поделилась мнением Алиса Багдонайте, куратор ЦСИ «Заря».

Выставка продлится до 26 февраля в ЦСИ «Заря». Телефон для справок: +7 (423) 2 31 71 00

Автор фоторепортажа: Анна Оплетаева, РИА VladNews

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