Доллар снова понижает позиции

Курс валют на 3 февраля

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.98 рубля, а евро-64.73 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

Ранее Минфин объявил, что с февраля будет совершать валютные операции на рынках России. Закупать валюту решили при цене нефти - более 40 долларов за баррель.Таким образом, по мнению экспертов, рубль продолжает укреплять свои позиции, а американская валюта обновила свой минимум по отношению к рублю.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 60.15 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 59.25 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 65.00 рубля,а продать валюту выгодно в Бинбанке за 64.29 рубля за один евро.