Во Владивостоке из окна выпал мужчина 11:27, 03 февраля Во Владивостоке из окна выпал мужчина
11:08, 03 февраля "Лайонрок" подорвал самообеспечение колоний в Приморье в 2016 году (Видео)
11:03, 03 февраля "Адмирал" проиграл "Сибири"
Новостная лента
Февраль, 03 пятница
11:28
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:28
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
11:27
Во Владивостоке из окна выпал мужчина
11:25
Более центнера подозрительной рыбы изъято во Владивостоке
11:14
Россельхознадзор: ввоз говядины из Новой Зеландии запрещен
11:08
"Лайонрок" подорвал самообеспечение колоний в Приморье в 2016 году Видео
11:03
"Адмирал" проиграл "Сибири"
10:52
Лисы на острове Русский выходят к людям Видео
10:41
Доллар снова понижает позиции Эксклюзив
10:33
Немецкий художник Фабиан Кнехт представил свои работы во Владивостоке Фото
10:30
10 пожаров зафиксировано в Приморье
10:19
Владивостокцы увидят выставку кинетического искусства первыми в стране Фото
10:02
Владивостокская автоледи пострадала в ДТП Эксклюзив
09:52
Итоги журналистского конкурса «СМИ против коррупции» подведут в Приморье на Медиасаммите
09:49
Мародеры начали распиливать корабль Yeruslan
09:41
День святого Валентина: способы разнообразить праздник
09:27
Пенсионерка пострадала в аварии во Владивостоке Эксклюзив
09:19
СК возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Дальнегорска
09:15
Московские авиарейсы задерживают в аэропорту Владивостока
09:09
Гороскоп на 3 февраля
09:05
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
08:47
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 февраля Адреса
08:30
В пятницу, 3 февраля, температура воздуха составит до -10 °C
06:59
На сколько подорожают билеты РЖД в 2017 году
05:21
Дефицит риса в России 2017: Минсельхоз РФ дал свою оценку сообщениям о нехватке риса
04:47
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: свежие новости
03:42
Иномарка протаранила автомобиль «скорой помощи» в Челябинске Видео
02:17
Девушка заманила бывшего жениха в постель и отрезала ему половой орган‍ в Индии
01:24
В московском метро‍ одна пассажирка покусала другую
00:01
В Новой Москве на Варшавском шоссе в ДТП погибли девять человек
Февраль, 02 четверг
23:43
Средняя пенсия выросла на 703 рубля с 1 февраля 2017 года
22:03
Во Владивостоке построено 5 домов для переселения жителей из аварийных бараков Фото и Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Доллар снова понижает позиции

Курс валют на 3 февраля
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.98 рубля, а евро-64.73 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

Ранее Минфин объявил, что с февраля будет совершать валютные операции на рынках России. Закупать валюту решили при цене нефти - более 40 долларов за баррель.Таким образом, по мнению экспертов, рубль продолжает укреплять свои позиции, а американская валюта обновила свой минимум по отношению к рублю.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 60.15 рубля, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 59.25 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 65.00 рубля,а продать валюту выгодно в Бинбанке за 64.29 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Итоги журналистского конкурса «СМИ против коррупции» подведут в Приморье на Медиасаммите
09:52, 03 февраля 2017 Итоги журналистского конкурса «СМИ против коррупции» подведут в Приморье на Медиасаммите

СМИ имеют возможность открывать обществу скрытые механизмы коррупции

Мародеры начали распиливать корабль Yeruslan
09:49, 03 февраля 2017 Мародеры начали распиливать корабль Yeruslan

Люди не боятся подниматься на тонущее судно

Московские авиарейсы задерживают в аэропорту Владивостока
09:15, 03 февраля 2017 Московские авиарейсы задерживают в аэропорту Владивостока

Расписание

Гороскоп на 3 февраля
09:09, 03 февраля 2017 Гороскоп на 3 февраля

Сегодня гороскоп обещает обманчивость чувств

Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:05, 03 февраля 2017 Два междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 февраля
08:47, 03 февраля 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

В пятницу, 3 февраля, температура воздуха составит до -10 °C
08:30, 03 февраля 2017 В пятницу, 3 февраля, температура воздуха составит до -10 °C

В Уссурийске переменная облачность, без осадков