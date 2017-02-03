Владивостокцы увидят выставку кинетического искусства первыми в стране

Экспозиция будет доступна в течение двух месяцев

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 февраля, во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря» откроется первая в России выставка русского кинетического искусства «Вечный двигатель», сообщает корреспондент РИА VladNews.

«В основу выставки положена книга «Кинетизм», изданная в 1994 году русским художником Вячеславом Колейчуком. И, прочитав эту книгу, мне захотелось все это завизуализировать, потому что до этого я это все воспринимала как нечто крутящееся, светящееся и стукающееся, но оказалось все намного серьезнее и интереснее»,- рассказала куратор выставки Полина Борисова.

На выставке можно будет увидеть работы художников-кинетов с момента зарождения и до нашего времени. Впервые во Владивостоке будут представлены такие знаковые произведения искусства, как макет «Памятника III Интернационала» Владимира Татлина, терменвокс Льва Термена, знаменитый «Киберцветок» Льва Нусберга и Сергея Зорина, самонапряженные конструкции и штриховую стереографию Вячеслава Колейчука, собранную из 22500 бритвенных лезвий скульптуру «Галатея» Бориса Стучебрюкова, мобили Леонида Борисова, инсталляцию «БиКаПо» Германа Виноградова, свето-музыкальные объекты СКБ «Прометей». В экспозицию также вошли реконструкции произведений Густава Клуциса, Наума Габо, Александра Родченко, литографии Эля Лисицкого, Казимира Малевича.

Выставка продлится до 2 апреля в ЦСИ «Заря».

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