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Владивостокская автоледи пострадала в ДТП

Авария произошла вечером в среду
Фото: Politeka Фото: Politeka
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокская автоледи пострадала в ДТП, спровоцированном водителем легкового автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Владивостока, пострадавшая получила ушиб мягких тканей лица и направлена на амбулаторное лечение. Авария произошла в среду, 1 февраля около 20:10 в районе дома №40 по улице Адмирала Юмашева.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Skyline под управлением 37-летнего мужчины при движении по второстепенной дороге на перекрестке улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова не уступил ехавшему по главной Mitsubishi Pajero, за рулем которого находилась гражданка 1976 года рождения. Внедорожник ехал с Баляева в сторону Нейбута.

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