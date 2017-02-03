Авария произошла вечером в среду

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокская автоледи пострадала в ДТП, спровоцированном водителем легкового автомобиля, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Владивостока, пострадавшая получила ушиб мягких тканей лица и направлена на амбулаторное лечение. Авария произошла в среду, 1 февраля около 20:10 в районе дома №40 по улице Адмирала Юмашева.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Skyline под управлением 37-летнего мужчины при движении по второстепенной дороге на перекрестке улиц Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова не уступил ехавшему по главной Mitsubishi Pajero, за рулем которого находилась гражданка 1976 года рождения. Внедорожник ехал с Баляева в сторону Нейбута.