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Итоги журналистского конкурса «СМИ против коррупции» подведут в Приморье на Медиасаммите

СМИ имеют возможность открывать обществу скрытые механизмы коррупции
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Как создать негативное отношение общества к коррупции, как грамотно ей противостоять рассказали на выездном заседании Приморского отделения Союза журналистов России, прошедшего в Артёме в четверг, 2 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. С докладом о взаимодействии с журналистским сообществом выступил директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края Владимир Петров.

По словам руководителя департамента, для кардинального успеха в искоренении коррупции нужно изменение в сознании общества, поэтому взаимодействие департамента со средствами массовой информации представляется одним из наиболее важных инструментов профилактических мероприятий.

«СМИ имеют возможность открывать обществу скрытые механизмы коррупции, лишая её благоприятной почвы для развития и распространения, активно воздействовать на общественное мнение и поведение граждан, придавать гласности факты коррупции и коррумпированности, доказывать обществу и коррупционерам неотвратимость наказания за антиобщественные деяния», – заявил Владимир Петров.

В то же время он отметил, что необходимо развивать тесное и плодотворное взаимодействие со средствами массовой информации, с помощью прессы активно проводить профилактические мероприятия, обеспечивать информационную прозрачность в антикоррупционной деятельности.

Для поощрения журналистской деятельности в этой сфере в Приморье, во исполнение Указа Президента России «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-17 годы», приморское краевое отделение Союза журналистов России совместно с департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края и департаментом информационной политики Приморского края проводит ежегодный конкурс журналистских публикаций на тему «СМИ против коррупции». Целью конкурса является распространение позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского общества попыткам коррупционного давления. Его итоги планируется подвести на IV Дальневосточном Медиасаммите.

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