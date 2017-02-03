Кто в итоге станет любиным избранником?

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

14 февраля на сцене Дома Культуры Приморье, город Спасск-Дальний, покажут комедию по пьесе В. Ляпина "Три грустных мужа и один веселый", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра.

История о трех мужчинах, получивших телеграмму от своей бывшей возлюбленной Любови и одновременно оказавшихся у ворот ее дома. Внимательный зритель конечно же спросит про четвертого – то ли грустного, то ли веселого – мужа. Кого же из них веселит сложившаяся странная ситуация? Будут и еще вопросы. Кого осчастливят две неожиданно появившиеся женщины? Кто в итоге станет Любиным избранником? Пьеса предлагает зрителю целый букет ситуаций, вызывающих вопросы. Приходите, чтобы задуматься и посмеяться.

Режиссер: Роберт Манукян.

Действующие лица и исполнители:

Любовь Плигина, хозяйка дома – Заслуженная артистка России Светлана Салахутдинова;

Николай Кривокрасов, муж Любови – Сергей Миллер;



Станислав Клепиков, первый бывший муж Любови – Михаил Марченко;



Петр Шишигин, второй бывший муж Любови – Александр Белоконь;



Павел Черняга, третий бывший муж Любови – Заслуженный артист России Евгений Вейгель;



Надежда Марковна, невеста Черняги – Наталья Крюкова;



Вера, продавщица сельмага, любовница Кривокрасова – Ольга Налитова;



Одинцов – Сергей Симоненко.

Продолжительность: 2 часа 10 мин.