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Культура

В Спасске-Дальнем сыграют спектакль "Три грустных мужа и один веселый"

Кто в итоге станет любиным избранником?
Фото: театр им.Горького Фото: театр им.Горького
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

14 февраля на сцене Дома Культуры Приморье, город Спасск-Дальний,  покажут комедию по пьесе В. Ляпина "Три грустных мужа и один веселый", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу театра. 

История о трех мужчинах, получивших телеграмму от своей бывшей возлюбленной Любови и одновременно оказавшихся у ворот ее дома. Внимательный зритель конечно же спросит про четвертого – то ли грустного, то ли веселого – мужа. Кого же из них веселит сложившаяся странная ситуация? Будут и еще вопросы. Кого осчастливят две неожиданно появившиеся женщины? Кто в итоге станет Любиным избранником? Пьеса предлагает зрителю целый букет ситуаций, вызывающих вопросы. Приходите, чтобы задуматься и посмеяться.

Режиссер: Роберт Манукян.

Действующие лица и исполнители:

  • Любовь Плигина, хозяйка дома – Заслуженная артистка России Светлана Салахутдинова;
  • Николай Кривокрасов, муж Любови – Сергей Миллер;
  • Станислав Клепиков, первый бывший муж Любови – Михаил Марченко;
  • Петр Шишигин, второй бывший муж Любови – Александр Белоконь;
  • Павел Черняга, третий бывший муж Любови – Заслуженный артист России Евгений Вейгель;
  • Надежда Марковна, невеста Черняги – Наталья Крюкова;
  • Вера, продавщица сельмага, любовница Кривокрасова – Ольга Налитова;
  • Одинцов – Сергей Симоненко.

Продолжительность: 2 часа 10 мин.

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