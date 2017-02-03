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День святого Валентина: способы разнообразить праздник

Как порадовать свою "половинку" в этот день
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Приближающийся День святого Валентина — это праздник, который дает возможность влюбленным всего мира выразить свои чувства. В США традиционными «помощниками» в этот день являются конфеты в коробках в форме сердца, в Англии — медвежата Teddy и неизменные открытки-валентинки, а во Франции — романтические путешествия и «счастливые» лотерейные билеты.

Но если вы готовы взглянуть на предпраздничную подготовку иначе, начать радовать любимого человека особенными вещами – вы читаете тот-самый-текст. Мы подготовили для вас несколько советов о том, как сделать День святого Валентина таким, чтобы он или она в очередной раз убедились: loveisinthe air.

Запечатлейте

В век, когда самые памятные кадры остаются лишь в социальных сетях, вручение альбома cсовместными снимками будет запоминающимся подарком. А если вы только в начале отношений или по разным причинам не фотографировались раньше вместе — такой альбом станет хорошим подспорьем в сохранении приятных впечатлений.

Удивите

Мужчина, проснувшийся пораньше для того, чтобы приготовить своей избраннице завтрак — чем не рыцарь XXIвека? Зажарьте блинчики, оладьи или яичницу с помощью формочек-трафаретов, сделайте свежевыжатый сок или фруктовый салат. Даже если ваша половинка любит поспать подольше, а вам уже нужно бежать на работу, такой завтрак расскажет ей о ваших чувствах лучше слов и поднимет настроение с самого утра.

Используйте тренды

Подарки из натуральных и экологичных материалов набирают популярность из года в год. Но, несмотря на то, что многие с удовольствием пользуются эко-товарами, мысль их кому-нибудь подарить приходит пока еще далеко не всем. И зря! Оригинальные деревянные кулоны в форме сердца и большие «валентинки» из бетона (для самых «железобетонных» чувств) покажет ваше искреннее желание угодить любимому или любимой. Ведь только заботливый человек будет думать о пользе, безопасности и натуральности подарка.

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