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Пенсионерка пострадала в аварии во Владивостоке

Микроавтобус столкнулся с легковушкой
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

56-летняя женщина пострадала в аварии с участием микроавтобуса во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, женщину, находившуюся за рулем автомобиля Toyota Vista, направили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, микроавтобус Mitsubishi Delica под управлением 58-летнего гражданина не уступил дорогу легковушке. Микроавтобус ехал со стороны Светланской  в сторону Пушкинской. При повороте во второстепенной дороги налево, автомобиль врезался в Toyota Vista, в результате автоледи в Toyota получила ушиб сустава ноги.

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