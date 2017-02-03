Пенсионерка пострадала в аварии во Владивостоке

Микроавтобус столкнулся с легковушкой

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

56-летняя женщина пострадала в аварии с участием микроавтобуса во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, женщину, находившуюся за рулем автомобиля Toyota Vista, направили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, микроавтобус Mitsubishi Delica под управлением 58-летнего гражданина не уступил дорогу легковушке. Микроавтобус ехал со стороны Светланской в сторону Пушкинской. При повороте во второстепенной дороги налево, автомобиль врезался в Toyota Vista, в результате автоледи в Toyota получила ушиб сустава ноги.