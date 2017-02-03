Все средства хороши, чтобы заполучить любимого

Владивосток, суббота, 04 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля на сцене Академического театра им. Горького пройдет комедия по пьесе А.Н. Островского «Волки и овцы» - «Особенности национальной женитьбы», сообщает РИА VladNew со ссылкой на пресс-службу театра.

Любовь! На что готова женщина ради любви? Да на всё! Страсть, нежность, коварство, обман - все средства хороши, чтобы заполучить любимого! Обо всем этом, и кое о чем ещё, вам расскажут с присущим им юмором ваши любимые артисты. Киноряд, изящные декорации, роскошные костюмы и блестящее актерское исполнение. Два часа несравненного удовольствия ждут вас на комедийном спектакле «Особенности национальной женитьбы».

В ролях:

Заслуженная артистка РФ Татьяна Лютаева;

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский;

актер театра и кино Кирилл Гребенщиков;

актриса театра и кино Полина Долинская;

актриса театра и кино Елена Катышева;

актер театра и кино, режиссер Петр Белышков.

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом.

Заказ билетов по телефонам 8(423)- 222-01-36, 226-05-20 или на сайте театрГорького.рф