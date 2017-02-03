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В пятницу, 3 февраля, температура воздуха составит до -10 °C

В Уссурийске переменная облачность, без осадков
Фото: ru-travel.livejournal.com Фото: ru-travel.livejournal.com
Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый, на побережье западный умеренный. Температура воздуха +3...-10 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура 0...-2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха около 0°C.

3 февраля погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2016 гг.) была холодной. Минимальная температура воздуха в 1952 году составила −26,6 °С. Максимальная температура воздуха +2,5 °С отмечалась в 1990 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 19, метель и позёмок — в 5 случаях, туман — в 1966, 1992 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (5 мм) выпало в 1928 году. Штормовой ветер (29 м/с) регистрировался в 1987 году.

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