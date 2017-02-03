На сколько подорожают билеты РЖД в 2017 году

Цена повысится на 4%

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Компания Российские железные дороги в 2017 году планирует повысить цену билетов почти на 4%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как заявил на заседании Совета Федерации президент РЖД Олег Белозеров, стоимость билетов на поезда дальнего следования в 2017 году вырастет на 3,9%.



«Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9%, то есть ниже прогнозируемой инфляции», - сообщил Белозеров.



Как сообщалось ранее, все пассажирские поезда дальнего следования включены в систему динамического ценообразования. При формировании стоимости проезда она учитывает категорию места, день недели, глубину продажи и уровень спроса при формировании стоимости билетов.



Белозеров также поделился некоторыми нововведениями, которые в ближайшее время запустит РЖД. Так, вскоре появится возможность приобрести билеты за 90 суток до отправления поезда, что позволит россиянам, к примеру, спланировать заранее свои летние отпуска.



Повышение стоимости билетов в РЖД в 2017 году: на сколько подорожают билеты

«Мы планируем в ближайшее время и на 90 суток и, возможно, даже до 120 дней увеличить этот срок, чтобы планировать сразу летние отпуска», - рассказал глава РЖД.



В минувшем году РЖД открыли продажу билетов на поезда дальнего следования за 60 суток до оправления. Ранее билеты можно было приобрести за 45 или 30 суток.



РЖД ранее сообщали о планах провести модернизацию пассажирских поездов, а также оптимизировать маршруты. В 2020-2030 годы РЖД планирует привлечь инвестиции в развитие для развития компании и улучшения железнодорожного сообщения в стране.