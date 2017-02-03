Дефицит риса в России 2017: Минсельхоз РФ дал свою оценку сообщениям о нехватке риса

В текущем цена упала до 25–26 тыс. руб за тонну

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Министерство сельского хозяйства России сообщило, что не видит причин для возникновения дефицита риса в стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По данным Минсельхоза, в 2016 году было произведено 400 тыс. т рисовой крупы, что на 13% больше, чем в 2015 году. Также в России действует поддержка производства риса и предоставляется льготное кредитование отрасли.



Отметим, что об этой проблеме написала газета «Коммерсантъ». При этом издание ссылается на участников рынка, по мнению которых, нехватка риса может возникнуть из-за низких цен, а также из-за неблагоприятных погодных условий.



Как заявил один из источников, в Краснодарском крае из-за дождей доля крупы, полученной из риса-сырца, составила лишь 40–55% от его общего объема. Для сравнения, раньше этот показатель достигал 65%.



Как отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, в прошлом сезоне одна тонна риса стоила 30 тыс. руб, а в текущем цена упала до 25–26 тыс. руб.



Между тем ретейлеры сообщили, что у них нет опасений по поводу нехватки риса, хотя в 2016 году с поставками зерна действительно возникали проблемы.