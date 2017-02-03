Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: свежие новости

Ванее срок бесплатной приватизации переносился неоднократно

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

По последним новостям из Госдумы РФ, срок бесплатной приватизации жилья был продлен до 1 марта 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что ранее срок бесплатной приватизации переносился неоднократно, однако на этот раз ее дата считается окончательной. В будущем приватизация недвижимости будет осуществляться уже на платной основе.



Следует напомнить, что бесплатная приватизация квартир началась в России еще в 1992 году. Те квартиры, которые находились на учете в муниципальном (либо федеральном) жилищном фонде стали активно оформляться как частная собственность граждан, которые были в них прописаны ранее.





На сегодняшний день заявления на бесплатную приватизацию жилья принимаются исключительно до 28 февраля 2017 года. На следующий день, то есть 1 марта 2017 года, эта процедура уже будет платной.



Что же ждет граждан в вопросе приватизации после 1 марта 2017 года: данный процесс станет платным. То есть всем, кто захочет получить в свою собственность жилищные помещения, нужно будет покупать их у государства. Данная процедура пока отсутствует на законодательном уровне. Поэтому вопрос о цене, по которой будет осуществляться процесс платной приватизации, остается открытым.



Что касается тех, кто стоит в очереди на получение жилья, то они смогут воспользоваться некоммерческим наймом жилья. То есть очередники смогут получить социальное жилье только в аренду, но не в свою собственность