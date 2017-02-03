Иномарка протаранила автомобиль «скорой помощи» в Челябинске

Один человек госпитализирован

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

Утром в четверг, 1 февраля, в Тракторозаводском районе Челябинска произошло очередное ДТП с участием машины «скорой помощи», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Сообщается, что транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Салютной в спецавтомобиль, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора с включенной сиреной, врезалась Toyota Land Cruiser.



После столкновения с иномаркой автомобиль «скорой помощи» отбросило на Chevrolet.



По предварительным данным, водитель спецмашины был срочно госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Больной, находившийся в салоне, также доставлен в больницу другой бригадой медиков. Водители обеих иномарок не пострадали.



Добавим, что другие подробности аварии, а также обстоятельства случившегося устанавливаются.