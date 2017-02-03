В московском метро‍ одна пассажирка покусала другую

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу

Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В московском метро произошел казусный случай - одна женщина покусала другую во время ссоры на платформе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



После этого двух разъяренных пассажирок проводили в отделение полиции, расположенное на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, где они написали объяснительные, в которых указали, что претензий друг к другу не имеют.



Затем женщин отпустили. Кстати, потом одна из них, пострадавшая, обратилась за помощью в больницу.



У нее были зафиксированы раны в области кистей рук, характерные для укусов. Кроме того, у женщины расцарапано лицо. В произошедшем разбираются сотрудники полиции.



Стоит заметить, что этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако только сейчас о нем стало известно.