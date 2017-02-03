В Новой Москве на Варшавском шоссе в ДТП погибли девять человек

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Владивосток, пятница, 03 февраля , РИА Vladnews.

В среду, 1 февраля, в Новой Москве произошла крупная авария - столкнулись УАЗ и Toyota, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

После столкновения отечественный автомобиль загорелся. По предварительным данным, в результате транспортной катастрофы 9 человек погибли и трое пострадали.



Как рассказали очевидцы ДТП, машины врезались лоб в лоб. В результате аварии УАЗ и Toyota буквально превратились в груду металла. Известно, что в микроавтобусе УАЗ находилось четыре человека, а в Toyota ехала группа из восьми граждан Киргизии.



Сообщается, что к месту ДТП прибыли сотрудники МЧС и приступили к ликвидации огня. Также на место аварии вылетел вертолет, о чем сообщили в пресс-службе Московского авиационного центра.



