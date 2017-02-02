Военнослужащие на боевой технике совершили марш в назначенные районы

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В рамках инспекции камчатской группировки войск командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверяет боевую готовность ракетно-артиллерийского соединения ТОФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

По сигналу учебной тревоги ракетные дивизионы берегового соединения Войск и Сил на северо-востоке России вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения боевой подготовки.

Военнослужащие на боевой технике совершили марш в назначенные районы и заняли позиции. В ходе проверки более 500 ракетчиков будут отрабатывать все виды учебно-боевой подготовки от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны.

Особое внимание будет уделено отработке нормативов по развертыванию береговых противокорабельных ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц инспектирует соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке. Проверке подвергаются надводные корабли, подводные лодки и части береговых войск флота.