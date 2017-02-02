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Во время написания СМС у человека меняется ритм мозга, - ученые

Специалисты узнали, что происходит в голове
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования узнали, что происходит в мозге человека. Когда он пишет сообщения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Специалисты провели эксперимент, которые длился полтора года, а его участниками стали более 100 добровольцев, у некоторых их них была диагностирована эпилепсия, а другие не страдали подобного рода заболеваниями.

Эксперты следили за мозговой активностью добровольцев с помощью самой современной техники, с помощью которой возможно оценивать активность любой зоны мозга в разные моменты.

В ходе такого наблюдения был открыт «текстовой ритм», который начинает действовать во время набора сообщения в социальных сетях или на телефоне.

По словам специалистов, данный режим «активируется» только во время написания текстовых сообщений, а потом спокойно переключается обратно. Эксперты отмечают, что данная «функция» присутствует у каждого пятого человека.

Как отметили ученые, данный эксперимент еще раз отметил, что писать сообщения за рулем вредно, так как это влияет на работу мозга, так как человеку следует переключаться с одного объекта на другой.

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