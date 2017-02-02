Как во Владивостоке тонет брошенное судно Еруслан 18:22, 02 февраля Как во Владивостоке тонет брошенное судно Еруслан (Фото)
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля 18:08, 02 февраля Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
Дело охранников Пушкарева перенесли на неделю 17:59, 02 февраля Дело охранников Пушкарева перенесли на неделю (Фото)
Новостная лента
Февраль, 03 пятница
07:57
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
07:57
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
07:57
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
06:59
На сколько подорожают билеты РЖД в 2017 году
05:21
Дефицит риса в России 2017: Минсельхоз РФ дал свою оценку сообщениям о нехватке риса
04:47
Приватизация жилья после 1 марта 2017 года: свежие новости
03:42
Иномарка протаранила автомобиль «скорой помощи» в Челябинске Видео
02:17
Девушка заманила бывшего жениха в постель и отрезала ему половой орган‍ в Индии
01:24
В московском метро‍ одна пассажирка покусала другую
00:01
В Новой Москве на Варшавском шоссе в ДТП погибли девять человек
Февраль, 02 четверг
23:43
Средняя пенсия выросла на 703 рубля с 1 февраля 2017 года
22:03
Во Владивостоке построено 5 домов для переселения жителей из аварийных бараков Фото и Видео
21:20
В воскресенье определятся чемпионы по дворовому хоккею
20:17
Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые
19:42
На Камчатке "подняты" ракетчики
19:14
Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, - ученые
18:46
Во время написания СМС у человека меняется ритм мозга, - ученые
18:22
Как во Владивостоке тонет брошенное судно Еруслан Фото
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
17:59
Дело охранников Пушкарева перенесли на неделю Фото
17:52
Во Владивостоке начинающий водитель въехал в мусоровоз Эксклюзив
17:42
Региональный этап всероссийского фестиваля «Робофест-2017» пройдёт во Владивостоке
17:31
Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке​ Эксклюзив
17:25
«Артэтаж» приглашает жителей Владивостока на выставку
17:14
"Новосибирск" обыграл "Спартак-Приморье"
17:01
Около двух тысяч россиян уже подали заявки на гектар в Приморье
16:50
Во Владивостоке стартовал инновационный проект Фото и Видео
16:39
Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную
16:28
МРЦ предупреждает владивостокских школьников об опасности никотиновой зависимости
16:17
Народные приметы в феврале 2017: на урожай и погоду
16:06
Девушка, сбившая насмерть пару во Владивостоке, отказалась давать показания в суде
16:04
Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе Приморья
15:53
Минпромторг: Проблемы, связанные с установкой ЭРА-ГЛОНАСС, отсутствуют
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

В воскресенье определятся чемпионы по дворовому хоккею

В субботу состоится полуфинал
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В седьмом городском хоккейном турнире дворовых команд на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва пришла пора решающих поединков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Вчера по жребию были определены пары полуфиналистов из числа команд – победителей четырех предварительных групп.

Итак, в ближайшую субботу 4 февраля, в 10 часов утра на муниципальной хоккейной площадке по адресу: ул. Героев Хасана, 12 первый полуфинал проведут команды «TANDRA» и «Беркут», а в 11 часов 30 минут на площадке школы № 80 по ул. Адмирала Невельского, 31 скрестят клюшки за вторую путевку в финал «Старт» и «Босфор».

Победители этих полуфиналов в воскресенье, 5 февраля, в 11 часов утра в решающем поединке определят лучшую команду 2017 года – обладателя кубка главы города Владивостока Игоря Пушкарёва. Этот увлекательный и напряженный финальный матч состоится на муниципальной хоккейной площадке в районе станции Океанская по адресу: ул.Фанзавод, 18.

Организаторы турнира дворовых команд по хоккею приглашают всех желающих поболеть за эти красивые и бескомпромиссные поединки и поздравить их победителей. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную
16:39, 02 февраля 2017 Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную

Хоккеисты примут участие в розыгрыше Кубка Словении

Во Владивостоке пройдет открытый Кубок города по пейнтболу
14:23, 02 февраля 2017 Во Владивостоке пройдет открытый Кубок города по пейнтболу

Соревнования состоятся 4 февраля

Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей
18:22, 01 февраля 2017 Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей

Начало соревнований 4 февраля в 12 часов

Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо
17:11, 01 февраля 2017 Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо

Приняли участие 152 спортсмена

Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте
15:35, 01 февраля 2017 Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте

Организаторы планируют до конца апреля провести еще пять районных соревнований

«Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»
11:08, 01 февраля 2017 «Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»

Матч утерянных возможностей

Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников
10:28, 01 февраля 2017 Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников

Иван Савкин отбуксирует автобусы массой 8 и 13 тонн