Во Владивостоке построено 5 домов для переселения жителей из аварийных бараков

Первые три дома на ул. Порт-Артурской были заселены в январе 2015 года

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

169 семей Владивостока из 26 аварийных бараков получили новые комфортабельные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса. Строительство муниципального жилья для переселения людей из бараков стало возможным благодаря городской программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва и при поддержке федерального бюджета. Люди, годами жившие в ветхих бараках без системы водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры со всеми удобствами.

Строительство началось в декабре 2013 года, и всего за три года по заказу администрации Владивостока строители возвели пять современных многоквартирных домов с вентилируемыми фасадами, полной внутренней отделкой, приборами учёта. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлены сантехника и электроплиты.

«Все квартиры в новостройках - с индивидуальной планировкой. Это связано с тем, что в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации мы предоставляем гражданам разнозначные по общей площади жилые помещения. Условно, если у человека была двухкомнатная квартира определенного метража, то именно такую квартиру он и получил в новом доме», - рассказал начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации Владивостока Сергей Еремин.

Первые три дома на ул. Порт-Артурской были заселены в январе 2015 года. Новоселами тогда стали 84 семьи. Ещё один дом по улице Карла Маркса на 42 квартиры был сдан в январе 2016 года.

Сейчас идёт заселение семей в последний, пятый дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. С большинством семей уже подписаны договоры, и новоселы обустраивают новые квартиры.

Евгений и Анастасия Галушко вместе в маленькой дочкой Викторией уже перевозят мебель и благоустраивают своё новое жильё. Двухкомнатную квартиру они получили взамен жилплощади в аварийном бараке на ул. Дальзаводская. Евгений собирает детскую мебель, Анастасия создает уют – вешает шторы и расставляет кухонную утварь, а маленькая Виктория катается на игрушечной машине и помогает родителям.

«Наше жилье было признано аварийным, мы там и не жили, приходилось снимать квартиру. А сейчас получили своё новое жильё. Это большая радость! - рассказали новоселы. - Квартира с ремонтом, есть сантехника и электроплита – заезжай и живи. На будущее продумываем новый интерьер, так сказать «под себя»».

Поблизости с новым домом есть вся инфраструктура для комфортной жизни: дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест.

Придомовые территории всех пяти домов благоустроены – есть парковочные места, детские площадки, зелёные зоны.

Программа по переселению завершена, администрация Владивостока выполнила поставленные задачи в полном объеме. Новые дома получили высокую оценку федерального центра. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки по Приморскому краю осенью 2016 года назвал многоквартирные дома на улице Порт-Артурской одним из лучших примеров реализации в России программы по переселению граждан из аварийного жилья.

«Домом на улице Порт-Артурской, 46а мы завершаем программу главы Владивостока Игоря Пушкарёва по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках программы расселено 169 семей, - отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов. - Все пять домов мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформирования ЖКХ. В настоящий момент софинансирование строительства закончилось. Однако мы надеемся, что будут приняты новые федеральные программы по переселению. Администрация Владивостока готова принять в них участие и продолжит расселять жителей аварийных бараков».