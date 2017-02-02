Как во Владивостоке тонет брошенное судно Еруслан 18:22, 02 февраля Как во Владивостоке тонет брошенное судно Еруслан (Фото)
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля 18:08, 02 февраля Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
Андрей Пушкарев не дал показания суду 17:59, 02 февраля Андрей Пушкарев не дал показания суду (Фото)
Новостная лента
Февраль, 02 четверг
19:08
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
19:08
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
19:08
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
18:46
Во время написания СМС у человека меняется ритм мозга, - ученые
18:22
Как во Владивостоке тонет брошенное судно Еруслан Фото
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 3 февраля
17:59
Андрей Пушкарев не дал показания суду Фото
17:52
Во Владивостоке начинающий водитель въехал в мусоровоз Эксклюзив
17:42
Региональный этап всероссийского фестиваля «Робофест-2017» пройдёт во Владивостоке
17:31
Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке​ Эксклюзив
17:25
«Артэтаж» приглашает жителей Владивостока на выставку
17:14
"Новосибирск" обыграл "Спартак-Приморье"
17:01
Около двух тысяч россиян уже подали заявки на гектар в Приморье
16:50
Во Владивостоке стартовал инновационный проект Фото и Видео
16:39
Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную
16:28
МРЦ предупреждает владивостокских школьников об опасности никотиновой зависимости
16:17
Народные приметы в феврале 2017: на урожай и погоду
16:06
Девушка, сбившая насмерть пару во Владивостоке, отказалась давать показания в суде
16:04
Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе Приморья
15:53
Минпромторг: Проблемы, связанные с установкой ЭРА-ГЛОНАСС, отсутствуют
15:42
В Приморье произошло ДТП Фото
15:33
В Чите задержали подозреваемого в жестком убийстве двух приморских женщин
15:31
Завтра в некоторых районах края температура воздуха поднимется до +3 °C
15:20
Женщина из Владивостока родила ребенка с поражением головного мозга
15:09
Жительница Владивостока требует закрыть телестройку «Дом-2»
14:58
Браконьер из Приморья заплатит более 9 млн ущерба за тигриные трофеи Фото
14:46
Игра в футбол снижает артериальное давление, - ученые
14:23
Во Владивостоке пройдет открытый Кубок города по пейнтболу
14:12
Жители Приморья получили Дальневосточный гектар Видео
13:59
Школы и детские сады в Приморье закрываются на карантин
13:48
Приморцы представят Россию на чемпионате Азии по подводной робототехнике
13:48
Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит «квартирный вопрос» депутата ЗСПК
13:37
Во Владивостоке состоится первый в 2017 году урок школы «Управдом»
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4076 (15) от 02 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Гимназия на два корпуса
Yeruslan сгубила известность
Доходы приморцев внимательно изучат
Код мастера – код Шлихта
В МФЦ – за водительским удостоверением
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Во Владивостоке начинающий водитель въехал в мусоровоз

Пострадали два человека
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 19-летний водитель легковушки Тойота Платц въехал в мусоровоз КамАЗ. Утренняя авария произошла в районе дома №28 по улице Воропаева. Служебный автомобиль обслуживающей компании подъезжал к мусорным контейнерам, когда в него въехал автомобиль, двигавшийся со Стрелковой на Третью гарнизонную. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Водитель Платца получил дисторсию шейного отдела позвоночника, а его сверстник-пассажир - сотрясение мозга. Оба направлены на амбулаторное лечение.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке​
17:31, 02 февраля 2017 Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке​

Пострадали трое, в том числе ребенок

Девушка, сбившая насмерть пару во Владивостоке, отказалась давать показания в суде
16:06, 02 февраля 2017 Девушка, сбившая насмерть пару во Владивостоке, отказалась давать показания в суде

Обвиняемая принесла соболезнования и извинения родным и близким

В Приморье произошло ДТП
15:42, 02 февраля 2017 В Приморье произошло ДТП

Обстоятельства случившегося уточняются

В Чите задержали подозреваемого в жестком убийстве двух приморских женщин
15:33, 02 февраля 2017 В Чите задержали подозреваемого в жестком убийстве двух приморских женщин

Расследование продолжается

Женщина из Владивостока родила ребенка с поражением головного мозга
15:20, 02 февраля 2017 Женщина из Владивостока родила ребенка с поражением головного мозга

По факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело

Браконьер из Приморья заплатит более 9 млн ущерба за тигриные трофеи
14:58, 02 февраля 2017 Браконьер из Приморья заплатит более 9 млн ущерба за тигриные трофеи

WWF России с самого начала отслеживал ход этого дела и участвовал в проведении судебной биологический экспертизы

Корабль-призрак Yeruslan начал уходить под лед
12:14, 02 февраля 2017 Корабль-призрак Yeruslan начал уходить под лед

На борт поступает вода после пожара