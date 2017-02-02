Во Владивостоке начинающий водитель въехал в мусоровоз

Пострадали два человека

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 19-летний водитель легковушки Тойота Платц въехал в мусоровоз КамАЗ. Утренняя авария произошла в районе дома №28 по улице Воропаева. Служебный автомобиль обслуживающей компании подъезжал к мусорным контейнерам, когда в него въехал автомобиль, двигавшийся со Стрелковой на Третью гарнизонную. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Водитель Платца получил дисторсию шейного отдела позвоночника, а его сверстник-пассажир - сотрясение мозга. Оба направлены на амбулаторное лечение.