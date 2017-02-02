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Общество

Региональный этап всероссийского фестиваля «Робофест-2017» пройдёт во Владивостоке

Крупнейший в России фестиваль, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 4 февраля, в 13 часов во Владивостоке стартует региональный этап всероссийского фестиваля «Робофест-2017». Мероприятие пройдёт в клубе «Паллада» (ул. Луговая, 52а), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

«Робофест» - крупнейший в России фестиваль, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества. В этом году количество заявок на участие в соревнованиях регионального этапа увеличилось в два раза - зарегистрировались 73 команды из Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема и других населенных пунктов Приморья. Команды представят свои уникальные разработки, посоревнуются в навыках программирования и создания роботов для самых разных задач.

Напомним, что организаторами фестиваля во Владивостоке выступает Центр развития робототехники при поддержке администрации города. На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.

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