Регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, - ученые

А также улучшают работу сердца и желудочно-кишечного тракта

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Европейские ученые в ходе исследования выяснили, что регулярная чистка зубов продлевает жизнь на 6 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные новости.

Как оказалось, все дело в бактериях, которые образуя зубной камень, засоряют кровеносную систему организма, что в свою очередь влияет на работу сердца. Поэтому привычка регулярно чистить зубы может продлить жизнь не менее чем на 6 лет. Таким образом, чистка зубов может избавить от засорения сосудов.

А вот что касается чистки языка, то эффективность и качество этого процесса оказывают влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Когда язык покрывается бактериальным налетом, у человека притупляется работа вкусовых рецептов, вследствие чего человек съедает больше еды, что может привести к ожирению и нарушению работы пищевой системы организма. По словам экспертов, чистить язык нужно специальным скребком или чайной ложечкой, но только не зубной щеткой, поскольку она может повредить поверхность языка.

Приступать к чистке языка следует после чистки зубов, а уже в конце процедуры необходимо прополоскать рот. Эти нехитрые процедуры улучшат состояние здоровья и продлят жизнь.