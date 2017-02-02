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Карманные деньги плохо влияют на детскую психику, - ученые

Специалисты провели эксперимент
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, в каком возрасте детям следует давать карманные деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, результаты которых показали, что рассказывать детям о деньгах следует, когда малышам исполнится в пять лет.

По мнению специалистов, ранние карманные деньги могут развить у детей эгоизм, жадность, а также психические проблемы.

Эксперимент длился 20 лет. Результат показал, что люди, которые слишком рано получали карманные расходы и имели возможность тратить больше, осознавая ценность денег, вырастали жадными.

Как отметили ученые, допускать детей к деньгам стоит не раньше пятилетнего возраста. 

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