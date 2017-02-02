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Фоторепортажи

"Новосибирск" обыграл "Спартак-Приморье"

Счет - 78:88
Фото: Семён Апасов, РИА VladNews Фото: Семён Апасов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

1 февраля состоялся матч баскетбольных команд "Спартак-Приморье" и "Новосибирск", сообщает РИА VladNews.

В день проведения последнего матча 1/4 финала Кубка России Российская Федерация Баскетбола приняла решение перенести «Финал четырех» из Верхней Пышмы в Екатеринбург, где 14 лет назад проходил второй в истории розыгрыш кубка. Тогда обладателем главного трофея стал казанский УНИКС, в этом году кубок разыграют «Парма», «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» и «Новосибирск». Последний завоевал путевку, обыграв во Владивостоке «Спартак-Приморье» со счетом 78:88.

На мачте побывал корреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семён Апасов

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