Средняя пенсия выросла на 703 рубля с 1 февраля 2017 года

Размер прибавки к пенсии зависит от того, какую сумму получает пенсионер

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

С 1 февраля все страховые пенсии индексируются на 5,4 %. На этот процент увеличится каждая индивидуальная пенсия. Как посчитали в Минтруде, пенсия для неработающих пенсионеров вырастет пенсия в среднем на 703 рубля, до 13 855 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В свою очередь, в Пенсионном фонде России были представлены другие цифры. По расчетам ПФР, среднегодовая прибавка увеличится всего на 476 рублей, а пенсия составит 13 620 рублей



Отметим, что работающим пенсионерам пенсии будут проиндексированы только после того, как они уволятся с работы.



Как пояснили в Минтруде и Пенсионном фонде, средняя и среднегодовая пенсия рассчитываются по-разному, поэтому и цифры могут различаться. Стоит сказать, что размер прибавки к пенсии зависит от того, какую сумму получает пенсионер.



Пенсия в России с 1 февраля 2017 года: средняя пенсия выросла на 703 рубля

Ранее сообщалось, что представитель вице-премьера Ольги Голодец выступил с опровержением информации о том, что принято решение повысить пенсионный возраст.



В СМИ также сообщали, что кабмин рассматривает два варианта. Речь идет о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. Возможно, обе категории граждан будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет.