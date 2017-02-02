Около двух тысяч россиян уже подали заявки на гектар в Приморье

Наибольшая активность наблюдается с 7.00 по московскому времени

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

С 1 февраля своим правом на получение бесплатного участка земли в Приморье воспользовались уже около двух тысяч жителей России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

наибольшая активность в федеральной информационной системе НаДальнийВосток.РФ наблюдается с 7.00 по московскому времени.

«Система начинает медленнее работать, и мы понимаем, что в этот момент тысячи россиян просматривают нашу карту в поиске своего участка земли. Вчера вечером было подано почти 600 заявок, уже сегодня эта число увеличилось более чем в два раза», – отметили в ведомстве.

По словам и.о. директора департамента Ильи Терехова, специалисты к новому объему работы готовы.

«Все заявки оперативно уходят на рассмотрение специалистам. В среднем, на обработку одной заявки требуется чуть больше двух часов. Далее – документы уходят в Росреестр для дальнейшей работы и регистрации. Со своей стороны, мы увеличили штат кадастровых инженеров и геодезических бригад, это позволяет быстрее обрабатывать заявки», – пояснил он.

География желающих получить участок в Приморье велика: от Санкт-Петербурга и до Якутии. Чаще всего люди хотят использовать землю под строительство дома и организацию сельского хозяйства. Есть уже и коллективные заявки с амбициозными предпринимательскими идеями.

«Мы также продолжаем оказывать помощь и поддержку жителям и гостям края. Консультацию можно получить как в департаменте и муниципальных управлениях землей и имуществом, так и в МФЦ, а также в Центре поддержки получателей гектара. Обратиться за консультацией и помощью специалистов может любой россиянин, посетивший Приморье», – добавили в ведомстве.

Всего же на сегодняшний день с учетом первых двух этапов реализации федеральной программы на гектары в Приморье подано более 13 тысяч заявок.

Напомним, ранее Ильи Терехов сообщил, что в Приморье ожидают поступление более 800 тысяч заявок со всей России.

«Мы планируем рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц, это по 990 в день», – сообщил он.