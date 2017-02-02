"Карта юниора" - первая банковская карта ребенка

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 февраля, во Владивостоке стартовал инновационный проект «Карта юниора», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В рамках проекта современные платежные технологии внедряются в школы приморской столицы. Первыми обладателями «Карты юниора» стали ученики школы № 23. В торжественной церемонии запуска проекта приняли участие и.о. главы Владивостока Константин Лобода, вице-президент по развитию бизнеса международной платёжной системы Mastercard Джемал Агрба, директор департамента карточных продуктов и управления портфелем ПАО «БИНБАНК» Павел Кравченко, управляющий Дальневосточной дирекции ПАО «БИНБАНК» Маргарита Коновалова.

«В сентябре прошлого года администрация Владивостока, «БИНБАНК» и платёжная система Mastercard подписали соглашение о внедрении проекта «Карта юниора». И вот сегодня мы начинаем его практическую реализацию, - отметил и.о. главы Владивостока Константин Лобода. – Благодаря этому проекту ученики будут оплачивать питание в школьной столовой, совершать покупки с помощью банковской карты. Таким образом, они на практике познакомятся с современным банковским сервисом, повысят свою финансовую грамотность. Это, конечно, поможет школьникам и во взрослой жизни. С «Картой юниора» ребята научатся планировать свои траты, а родители смогут их оперативно контролировать».

«Карта юниора» сочетает платёжные и нефинансовые функции на банковской карте. Так, с помощью карты ребята не только смогут оплачивать обед в столовой, покупки в магазинах, карта станет и пропуском в школу.

Представители ПАО «БИНБАНК» подчеркнули, что картой можно расплачиваться не только в школе, но и в любых торговых точках, совершать операции в банкоматах и платежных терминалах. Родители получат возможность контролировать все операции ребенка: сообщения о проведенных транзакциях будут приходить на указанный номер телефона. Также родители смогут устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств.

Вице-президент по развитию бизнеса международной платёжной системы Mastercard Джемал Агрба подчеркнул, что проект «Карта юниора» поможет школьникам Владивостока освоить современные платёжные инструменты и научиться самостоятельно распоряжаться деньгами.

«Появление инновационных платёжных технологий в школах создаёт новую среду: инфраструктура становится удобнее, а применение мультисервисных карт Mastercard решает целый комплекс задач. С внедрением таких технологических решений появляется элемент для развития умного города будущего», - сказал Джемал Агрба.

Напомним, подписание соглашения о развитии сотрудничества между администрацией Владивостока, АО «БИНБАНК кредитные карты» и Mastercard состоялось 27 сентября прошлого года. В рамках соглашения проект «Карты юниора» стартует в семи муниципальных школах. Автоматизированные входные группы, включающие в себя турникеты, системы компьютерного учета данных, уже установлены в школе № 23, сейчас планируется монтаж в школах № 25, 74, 79, 50. В дальнейшем к проекту присоединятся гимназия № 2 и школа № 18.

К слову, в проекте «Юниор» «БИНБАНКА» уже участвуют около 400 российских школ.