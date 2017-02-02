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Спорт

Хоккеисты приморского «Адмирала» попали в Олимпийскую сборную

Хоккеисты примут участие в розыгрыше Кубка Словении
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Игроки приморского хоккейного клуб «Адмирал» голкипер Игорь Бобков и форвард Максим Казаков вошли в состав Олимпийской сборной России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-слубжу администрации Приморского края.

По информации департамента физкультуры и спорта Приморья, Федерация хоккея России объявила составы национальной и олимпийской сборных на февральский международный перерыв.

«В состав олимпийской сборной России вошли два “моряка” – 26-летний голкипер Игорь Бобков и 23-летний форвард Максим Казаков», – отметили специалисты.

Олимпийская сборная России примет участие в Кубке Словакии, который пройдет 10 и 11 февраля в Нитре. Наша команда выйдет на лед местного Зимнего стадиона 9 февраля, в этот день им предстоит сыграть товарищеский матч с национальной сборной хозяев.

Отметим, в данный момент хоккейный клуб «Адмирал» борется за выход в плей-офф. Сегодня, 2 февраля, подопечные Александра Андриевского во втором матче выездной серии сыграют с новосибирской «Сибирью».

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 20 января в Уфе презентовал Матч звезд КХЛ во Владивостоке. По мнению главы региона, матч станет одним из самых ярких событий в спортивной жизни региона, а также послужит мощным импульсом для развития хоккея в Приморье.

«За последние несколько лет хоккей стал самым массовым зимним видом спорта в Приморье. Благодаря кумирам хоккея, тысячи ребят за последние несколько лет вышли на спортивные площадки. Проведение Матча звезд КХЛ во Владивостоке в 2018 году стало бы большим подарком для всех любителей хоккея в Приморье», – заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор уверен, что «Матч звезд КХЛ» станет одним из самых ярких событий в спортивной жизни региона, а также послужит мощным импульсом для развития хоккея в Приморье.

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