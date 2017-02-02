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Общество

МРЦ предупреждает владивостокских школьников об опасности никотиновой зависимости

Прошло профилактическое занятие
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Молодежный ресурсный центр Владивостока продолжает работу по информированию подростков о вреде курения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 1 февраля специалист центра Игорь Чеботарев провел профилактическое занятие для семиклассников школы №27.

Сотрудник МРЦ рассказал школьникам о рисках, связанных с употреблением табака. Он подробно объяснил, что такое никотиновая зависимость и какой вред здоровью наносит курение. Игорь Чеботырев рассказал и о вреде электронных сигарет, так называемых «вейпов». Школьники к своему удивлению узнали, что в курительных жидкостях таких сигарет тоже содержится никотин.

В ходе урока ребята активно включались в обсуждение, дискутировали о возможных путях развития жизни заядлого курильщика. После рассуждений подростки пришли к единому мнению, что такая привычка никому не приносит пользы.

«Полезный урок, который заставляет задуматься о будущем. Думаю, человеку очень трудно справиться с никотиновой зависимостью, поэтому лучше даже не начинать курить. Наверное, по-настоящему бросить курить может лишь тот, кто способен собрать волю в кулак и решить раз и навсегда отказаться от сигарет», – отметила семиклассница школы №27 Анастасия Никулина.

Занятия с элементами тренинга по профилактике употребления психоактивных веществ МКУ «Молодежный ресурсный центр» проводит регулярно. От специалистов МРЦ молодое поколение города узнают о вреде курения, алкоголя и наркомании. На этой неделе такие занятия уже состоялись в Дальрыбвтузе и Морском университете имени Невельского, а также в школах № 9 и 79. Завтра, 3 февраля, занятие пройдет в СОШ №33.

Профилактические уроки специалисты МРЦ проводят бесплатно, оставить заявку можно по телефону: 222-22-94.

Подробнее о работе МКУ «Молодежный ресурсный центр» можно узнать на сайте mrc-vlad.ru, а также на официальной странице в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм: @mrc_vladivostok.

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