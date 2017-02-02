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Девушка, сбившая насмерть пару во Владивостоке, отказалась давать показания в суде

Обвиняемая принесла соболезнования и извинения родным и близким
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Вчера, 1 февраля, прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 19-летней Нонны Лепехиной, которая 16 июля 2016 года на пешеходном переходе насмерть сбила молодую пару, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VL.ru.

На прошедшем заседании планировалось допросить главного свидетеля обвинения Дмитрия, однако молодой человек не смог явиться на заседание, так как находится на лечении в Москве. Поэтому обвинитель зачитал показания, которые Дмитрий давал еще во время первого допроса.

Как рассказал Дмитрий, в ночь на 16 июля 2016 года в крайней правой полосе стоял припаркованный автомобиль, по второй полосе машина ехала, но остановилась у перехода. Toyota Allion ехала на высокой скорости через перекресток Алеутской и Семеновской. Дмитрий был уверен, что машина остановится, и спокойно завершил переход проезжей части, когда сзади раздался сильный звук удара. Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок отбросило в результате столкновения более чем на 20 метров от перехода.

Отметим, что суд предложил дать слово обвиняемой, которая принесла соболезнования родным и близким Дмитрия и Ксении.

- С момента ДТП моя жизнь полностью изменилась. Я почти не ем и не сплю, у меня случаются нервные срывы. Мне тяжело жить и думать о том, что я совершила. Я не представляю, как дальше жить с этим кошмаром. Поэтому в соответствии со статьей 51 Конституции России я отказываюсь от дачи показаний, - сказала Нонна Лепехина.

Также обвиняемая попросили снизить сумму морального ущерба. Исковые требования со сторон родственников Дмитрия и Ксении составляют по 2 миллиона рублей. По словам Лепехиной, такую сумму ей не выплатить за всю жизнь.

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