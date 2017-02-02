Народные приметы в феврале 2017: на урожай и погоду

Этот месяц на Руси считался самым тяжелым для народа

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Февраль, как известно, последний месяц зимы, и наши предки уже начинали задумываться о том, какая будет погода весной и летом, какой урожай удастся им собрать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Веками они подмечали приметы, которые позволяли им примерно спрогнозировать, что же ожидает их летом и даже осенью.



Этот месяц на Руси считался самым тяжелым для народа, поскольку до урожая еще было далеко, а запасы для скота уже заканчивались. И вот по приметам они узнавали, когда же придет тепло и появятся первые всходы.



1 февраля - Макарьев день. Этот день считался «весноуказчиком». По нему судили, какой будет погода в феврале. «Какой Макар, таков и весь февраль», - говорили в народе.



2 февраля - Ефимов день. По этому дню определяли, какой будет погода на Масленицу. Если в этот день была метель, то и Масленицу ждали метельную. А если 2 февраля светило солнце, то считалось, что весна будет ранней.



3 февраля – Максимов день. «Коли в Максимов день погоже, то и весна будет хорошей», - считали наши предки.



4 февраля – Тимофеев день. Если в этот день солнце выглянет в полдень, то весна будет ранней. Смотрели и на морозные узоры на окнах. Так, если узоры поднимались вверх по стеклу, то жали морозов, а если они шли вбок, то считалось, что вскоре начнется оттепель.



5 февраля – Агафий-полухлебник. Этот день получил название в честь подсчетов запасов хлеба. В этот день семья смотрела, достаточно ли осталось хлеба до нового урожая, или же придется поголодать. Если утром 5 февраля запоет синица, то, как считали наши предки, будет сильный мороз.



6 февраля – Ксения полузимница. Считалось, какой будет этот день, такую следует ждать и весну.



7 февраля – день Григория Богослова. Если в этот день пойдет снег, то осень будет затяжная. По погоде до полудня судили о том, какой будет первая половина следующей зимы, а после полудня до вечера – вторая половина следующей зимы.



8 февраля – Федоров день. Если в этот день стояла холодная сухая погода, то ждали жаркого августа.



9 февраля – день Иоанна Златоуста. В этот день принято молиться и просить по просвещении ума и учений духовной грамоте. Считалось, что после оттепели в этот день все равно начнутся февральские морозы. Если 9 февраля облака шли против ветра, то ждали снегопада. Также смотрели на сугробы: если у них были закруглены гребни, то ждали хорошего урожая.



10 февраля – Ефремов день. В этот день запрещено убивать в доме насекомых. Ветер на Ефрема, по народным приметам, сулит сырое лето.



11 февраля – Игнатия день. Если на Игнатия дым с трубы шел коромыслом, то скоро уже должно было прийти тепло.



12 февраля – Васильев день. В этот день запрещалось прясть. Если в этот день срывался ветер – год будет сырой, а если на снег вышли мыши – скоро начнется оттепель. Иней на деревья указывал на скорое тепло. А вот если дул северный ветер, но на небе не было туч, то ждали сильные морозы.



13 февраля – день Никиты. В этот день люди молились святому Никите, чтобы он защитил их дома от пожаров, а урожай от засухи. Если в Никитын день кричали галки, то ждали снегопадов и метели.

14 февраля – Трифонов день. В Трифонов день было принято молиться о жениха. Если в этот день шел снег, то весну ждали дождливую. Звездное небо на Трифона пророчило позднюю весну.



15 февраля – Сретение Господне. Это один из самых больших праздинков. Сретенские морозы считаются последними. Оттепель в этот день указывала на слишком мокрую весну. А если начиналась метель, то, как считали на Руси, весна придет с опозданием.



16 февраля – день святых Семена и Анны. Эти святые считаются хранителями младенцев. В этот день люди молились о здравии детей.



17 февраля – Николай Студеный. В этот день всегда ждали морозов. Студеный день – шубу снова надень.



18 февраля – Агафья коровница считалась покровительницей скота. Если в этот день были морозы, то весна будет хорошей, а вот лето сухим и жарким.



19 февраля – Вукол телятник. Морозы в этот день предвещали бурную весну и сухое жаркое лето. «Чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее в марте», - говорили наши предки.



20 февраля – день Луки. В этот день было принято печь пироги и раздавать половину нищим. Если в этот день дул северный ветер, то ждали теплого лета.



21 февраля – Захарий Серповидец. В этот день бабы-жницы молись святому Захарию. «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа», - говорили они, окропляя серп святой водой. Смотрели в это день на дым из печной трубы. Если он стелился по земле, то вновь ждали снегопадов. Также наблюдали и за поведением собак. Если собака ложится на снег, то скоро потеплеет, а если валяется по снегу, то следует готовиться к вьюге. Считалось, чем холоднее будет последняя неделя февраля, тем теплее будет март.



22 февраля – день Панкрата и день Никифора. В этот день принимались за плетение лаптей. Если в этот день зашумел лес, то считалось, что скоро начнется оттепель.



23 февраля – день Харлампия и день Прохора. В этот день молились от избавления от внезапной смерти без покаяния. «Прохор пришел - весна заглянула во двор», - говорили на Руси.



24 февраля – Власьев день. В этот день считалось, что выходит нечистая сила. Поэтому все печные трубы закрывали от проникновения нечистой силы.



25 февраля – день Алексея. Люди выносили в этот день на мороз зерно, которое они планировали сеять. Считалось, что растения из этого зерна дадут хороший урожай и будут меньше болеть. Если в этот день был иней, то ждали хорошую погоду. А частые туманы в феврале указывали на дождливое лето.



26 февраля – Мртынов день и день Светланы. Если в этот день начиналась оттепель, то весна будет дружной. Но если же день был холодным и пасмурным, то весну ждали затяжную и холодную.



27 февраля – день Кирилла. В этот день было принято выходить на поле и притаптывать снег. Считалось, что так влага задержится до посевов. Хорошая погода на Кирилла сулила новые морозы.



28 февраля - день Анисима. Анисим считается в народе покровителем овцеводов. Поэтому в этот день овчары просили о хорошем приплоде. Если в день Анисима замечали большую прибавку воды, то ожидали хороший сенокос. На Анисима, говорили предки, зим с весной спорят: кому идти вперед, а кому вспять повернуть.