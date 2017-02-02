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В Чите задержали подозреваемого в жестком убийстве двух приморских женщин

Расследование продолжается
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в жестоком убийстве жительниц Уссурийска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Сегодня, 2 февраля, подозреваемого заметили в городе Чита. Мужчина доставлен в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 31 января в Уссурийске жестоко были убиты две женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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