Женщина из Владивостока родила ребенка с поражением головного мозга

По факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке расследуется уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

В одну из больниц города Владивостока поступила женщина с диагнозом 35 недель беременности. В ходе родоразрешения у женщины извлечен плод. У ребенка выявлено поражение головного мозга.

Для установления объективной истины, а именно: наличие или отсутствие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) врачей и болезнью ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «в,г» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).

В рамках расследования уголовного дела назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.