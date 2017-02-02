Завтра в некоторых районах края температура воздуха поднимется до +3 °C

Осадков не ожидается

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье похолодало на 3-4 градусов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Прошедшей ночью температура воздуха составила −13…−23 °C.

Во Владивостоке вчера было холодно и ветрено.

Сегодня в Приморье без осадков, воздух начал прогреваться. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до 0…−7 °C, на севере до −12 °C.

В краевой столице сегодня солнечно, ветер слабый, температура воздуха −3…−5 °C.

Завра в Приморье продолжит поступать теплый воздух. Однако ночью по-прежнему будет морозно, −13…−20 °C, на севере −28…−30 °C. Днем воздух в южной половине края поднимется до −2…+3 °C, на севере до −8 °C.

Во Владивостоке завтра, 3 февраля, без осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью −9…−11 °C, максимальная днём 0…−2 °C.