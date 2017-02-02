Жительница Владивостока требует закрыть телестройку «Дом-2»

Девушка создала петицию в сети

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Три недели назад на популярном сайте change.org появилась петиция, которую создала жительница Владивостока Анна Медведева, сообщает РИА VladNews.

Девушка требует закрыть скандальное шоу «Дом-2». Создательница петиции уверена, что за 15 лет шоу уже потеряло свою идею и концепцию, а только пропагандирует аморальную жизнь.

- Спустя 15 лет пришло время для того, чтобы закрыть это шоу, которое на данный момент уже не несет никакой идеи и смысла. И где участники не создают ничего. Не проявляют себя творчески, как в том же шоу «танцы», не зарабатывают собственным трудом. А просто каждый день по пять часов сидят в эфире, уже не зная, что обсудить, - говорится в петиции.

По словам девушки, в настоящее время в эфире идет только пропаганда тунеядства, насилия, вредных привычек, а также пластических операций. Анна во всех пунктах приводит примеры, которые доказывают ее слова.

Также Анна задается вопросом, почему на шоу берут девушек с сомнительной репутацией, а также тех, у кого есть дети, позволяя родителям не общаться со своими детьми.

- Почему шоу до сих пор не закрыто, если оно себя изжило. Единственной целью участия стало не построение отношений и семьи, а собственный пиар, для того чтобы рекламировать всякую ерунду подписчикам в Инстаграм, в том числе бесконечной рекламой грешат Бузова и Бородина. Посмотрев их аккаунты, создается впечатление, что единственная их цель - побольше заработать на собственных подписчиках. Поэтому спустя почти 15 лет, считаю, что нужно закрыть "Дом-2", без открытия "Дом-3", - написала Анна Медведева.